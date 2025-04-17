Элевит® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1820,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1728,50
Экономия при брони: -51,86 грн
1676,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1569,99 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1063,62
Экономия при брони: -106,92 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60
Экономия при брони: -150,20 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1772,70
Экономия при брони: -178,20 грн
1594,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
687,51
Экономия при брони: -82,51 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1888,76
Экономия при брони: -336,22 грн
1552,54 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1910,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
765,35
Экономия при брони: -40,86 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2178,46
Экономия при брони: -116,31 грн
2062,15 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1663,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
641,23
Экономия при брони: -87,93 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1839,50
Экономия при брони: -286,96 грн
1552,54 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
672,22
Экономия при брони: -45,75 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1846,77
Экономия при брони: -275,41 грн
1571,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1750,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
686,47
Экономия при брони: -86,73 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1710,33
Экономия при брони: -157,79 грн
1552,54 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1569,99 грн