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Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Запорожье (112598) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
40,67
Экономия: -4,18 грн
36,49 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
62,00
Экономия: -16,00 грн
46,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
61,92
Экономия: -6,93 грн
54,99 грн
В других городах:
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 08 мин
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (3)
46,49
Экономия: -3,89 грн
42,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (2)
44,95
Экономия: -3,93 грн
41,02 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2)
53,71
Экономия: -5,55 грн
48,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (2)
48,43
Экономия: -4,11 грн
44,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (3)
52,45
Экономия: -4,35 грн
48,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 11-К
Всего: упаковка (1)
52,10
Экономия: -3,95 грн
48,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (7)
52,76
Экономия: -4,66 грн
48,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (2)
43,40
Экономия: -3,80 грн
39,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
55,14
Экономия: -6,98 грн
48,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (4)
53,53
Экономия: -4,97 грн
48,56 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
54,11
Экономия: -6,27 грн
47,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (1)
54,52
Экономия: -6,68 грн
47,84 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
51,51
Экономия: -3,29 грн
48,22 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (5)
54,19
Экономия: -6,03 грн
48,16 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 08 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
51,75
Экономия: -6,65 грн
45,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
52,71
Экономия: -4,15 грн
48,56 грн