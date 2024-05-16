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Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Харьков (112598) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (1)
36,50 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (2)
39,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вологодская, 35-А
Всего: упаковка (2)
38,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (1)
38,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (1)
37,00 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
54,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Всего: упаковка (1)
42,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (2)
32,50 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (3)
49,71
Экономия: -4,21 грн
45,50 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
51,82
Экономия: -3,60 грн
48,22 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (5)
54,83
Экономия: -6,67 грн
48,16 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
52,71
Экономия: -4,49 грн
48,22 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (1)
53,71
Экономия: -5,87 грн
47,84 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
54,12
Экономия: -6,28 грн
47,84 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (4)
54,22
Экономия: -5,66 грн
48,56 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
54,45
Экономия: -5,89 грн
48,56 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (2)
47,21
Экономия: -2,89 грн
44,32 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
51,12
Экономия: -6,02 грн
45,10 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
54,66
Экономия: -6,50 грн
48,16 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (2)
44,12
Экономия: -4,52 грн
39,60 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
Всего: упаковка (1)
52,97
Экономия: -4,82 грн
48,15 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (3)
53,63
Экономия: -5,53 грн
48,10 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2)
53,74
Экономия: -5,58 грн
48,16 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (7)
53,11
Экономия: -5,01 грн
48,10 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (2)
43,97
Экономия: -2,95 грн
41,02 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
59,00
Экономия: -12,00 грн
47,00 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (3)
46,80
Экономия: -4,20 грн
42,60 грн