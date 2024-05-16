Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Харьков (112598) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Сатурн-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вологодская, 35-А
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Аптека твого миста
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
В других городах:
Сатурн-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Не болей! семья аптек
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Не болей! семья аптек
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Не болей! семья аптек
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Не болей! семья аптек
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Не болей! семья аптек
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19