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Антитуссин таблетки блистер, №20 - Запорожье (664695) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
50,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
52,02
Экономия: -6,90 грн
45,12 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
56,23
Экономия: -13,83 грн
42,40 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
54,00
Экономия: -12,60 грн
41,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
50,04 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
52,02
Экономия: -9,62 грн
42,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
50,34 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
50,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
48,96 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
48,63 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
45,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (3)
47,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
48,25
Экономия: -5,52 грн
42,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
49,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (4)
43,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
41,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (2)
42,24 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
50,00
Экономия: -8,60 грн
41,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
43,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
50,31
Экономия: -7,91 грн
42,40 грн