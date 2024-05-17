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Антитуссин таблетки блистер, №10 - Запорожье (117720) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (27)
25,85
Экономия: -1,25 грн
24,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (7)
26,34
Экономия: -4,16 грн
22,18 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (6)
23,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
30,60
Экономия: -7,15 грн
23,45 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
30,00
Экономия: -7,00 грн
23,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
22,13 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (4)
30,30
Экономия: -6,90 грн
23,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
27,70
Экономия: -4,25 грн
23,45 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
23,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
26,93
Экономия: -3,14 грн
23,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
23,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (7)
27,05
Экономия: -4,82 грн
22,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (11)
26,27
Экономия: -5,34 грн
20,93 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (6)
28,80
Экономия: -5,10 грн
23,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
28,57
Экономия: -5,63 грн
22,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
25,76
Экономия: -2,84 грн
22,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
23,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (10)
22,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
29,25
Экономия: -6,31 грн
22,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (9)
27,23
Экономия: -4,31 грн
22,92 грн