Метопролол (Metoprololum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,58
Экономия при брони: -2,64 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,61
Экономия при брони: -5,02 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,17
Экономия при брони: -1,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,94
Экономия при брони: -5,42 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,08
Экономия при брони: -0,33 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,60
Экономия при брони: -0,95 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,38
Экономия при брони: -5,06 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,88
Экономия при брони: -2,83 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
45,14
Экономия при брони: -5,17 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,49
Экономия при брони: -2,90 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,35
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,36
Экономия при брони: -2,72 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,45
Экономия при брони: -2,86 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум