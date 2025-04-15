Киев
Метопролол (Metoprololum)

Метопролол (Metoprololum)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 211 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
20,34 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,47 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,38 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,58
Экономия при брони: -2,64 грн
22,94 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,61
Экономия при брони: -5,02 грн
39,59 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,17
Экономия при брони: -1,10 грн
23,07 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,94
Экономия при брони: -5,42 грн
39,52 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,50
Экономия при брони: -2,30 грн
23,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,40 грн
39,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,08
Экономия при брони: -0,33 грн
39,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,75 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,55 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,71 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,47 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,70
Экономия при брони: -0,60 грн
39,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,56 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,60
Экономия при брони: -0,95 грн
22,65 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,38
Экономия при брони: -5,06 грн
39,32 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,50
Экономия при брони: -2,30 грн
23,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,40 грн
39,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,80 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,88
Экономия при брони: -2,83 грн
23,05 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
45,14
Экономия при брони: -5,17 грн
39,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,49
Экономия при брони: -2,90 грн
22,59 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,35
Экономия при брони: -1,99 грн
39,36 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,36
Экономия при брони: -2,72 грн
21,64 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,45
Экономия при брони: -2,86 грн
39,59 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,14 грн
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