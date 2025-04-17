Метопролол (Metoprololum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,76
Экономия при брони: -3,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,92
Экономия при брони: -5,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,70
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
26,18
Экономия при брони: -3,02 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,19
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -2,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,50
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,47
Экономия при брони: -1,33 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
45,35
Экономия при брони: -5,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
26,22
Экономия при брони: -3,94 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,35
Экономия при брони: -2,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,50
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,94
Экономия при брони: -0,88 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,77
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,74
Экономия при брони: -3,68 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,89
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,70
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
26,25
Экономия при брони: -1,82 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,33
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,46
Экономия при брони: -3,12 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,39
Экономия при брони: -7,79 грн