Метопролол (Metoprololum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 249 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,79
Экономия при брони: -2,72 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,30
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,90
Экономия при брони: -0,88 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,55
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,69
Экономия при брони: -1,95 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,81
Экономия при брони: -4,45 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,52
Экономия при брони: -1,79 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,51
Экономия при брони: -5,98 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,13
Экономия при брони: -1,11 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,32
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум