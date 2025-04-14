Киев
Метопролол (Metoprololum)

Метопролол (Metoprololum)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 249 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,51 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,19 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,49 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,71 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
35,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,79
Экономия при брони: -2,72 грн
23,07 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,30
Экономия при брони: -1,95 грн
40,35 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,10 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,90
Экономия при брони: -0,88 грн
23,02 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,55
Экономия при брони: -1,76 грн
42,79 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,69
Экономия при брони: -1,95 грн
23,74 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,81
Экономия при брони: -4,45 грн
40,36 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,52
Экономия при брони: -1,79 грн
23,73 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,51
Экономия при брони: -5,98 грн
38,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80
Экономия при брони: -0,10 грн
22,70 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,20 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,96 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,13
Экономия при брони: -1,11 грн
23,02 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,32
Экономия при брони: -1,95 грн
40,37 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
20,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
37,70 грн
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