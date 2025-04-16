Метопролол (Metoprololum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,43
Экономия при брони: -2,27 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,09
Экономия при брони: -2,17 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,51
Экономия при брони: -1,48 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,71
Экономия при брони: -5,09 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,08
Экономия при брони: -1,72 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,96
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
26,26
Экономия при брони: -4,01 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
45,79
Экономия при брони: -5,48 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,40 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,56
Экономия при брони: -1,99 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,43
Экономия при брони: -5,44 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,97
Экономия при брони: -3,45 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
45,29
Экономия при брони: -5,98 грн