Метопролол (Metoprololum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
26,11
Экономия при брони: -1,69 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
47,23
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
26,04
Экономия при брони: -2,30 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,49
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
16,41
Экономия при брони: -1,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,74
Экономия при брони: -2,56 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,30 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -2,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -2,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум