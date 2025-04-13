Киев
Метопролол (Metoprololum)

Метопролол (Metoprololum)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 909 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,59 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,60 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
32,03 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,00 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,60 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,29 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,07 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,70 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,90 грн
38,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,50 грн
22,70 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,70
Экономия при брони: -1,00 грн
38,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
20,14
Экономия при брони: -1,57 грн
18,57 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,00 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
35,22 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,29 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
37,83 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,13
Экономия при брони: -1,64 грн
19,49 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,48
Экономия при брони: -3,16 грн
37,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,77
Экономия при брони: -1,05 грн
22,72 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,17
Экономия при брони: -2,52 грн
39,65 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,11 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,11 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
35,46 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,21
Экономия при брони: -1,81 грн
21,40 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,48
Экономия при брони: -3,16 грн
37,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,47 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,40 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,00 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
32,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,98
Экономия при брони: -3,03 грн
22,95 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,62
Экономия при брони: -2,39 грн
40,23 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,50 грн
22,70 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,70 грн
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