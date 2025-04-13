Метопролол (Metoprololum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 909 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,70
Экономия при брони: -1,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
20,14
Экономия при брони: -1,57 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,13
Экономия при брони: -1,64 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,48
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,77
Экономия при брони: -1,05 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,17
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,21
Экономия при брони: -1,81 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,48
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,98
Экономия при брони: -3,03 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,62
Экономия при брони: -2,39 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум