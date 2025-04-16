Метопролол (Metoprololum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,54
Экономия при брони: -1,44 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,13
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,41
Экономия при брони: -1,34 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,35
Экономия при брони: -2,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,98
Экономия при брони: -4,26 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,93
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,49
Экономия при брони: -1,97 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,67
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,70
Экономия при брони: -1,17 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,02
Экономия при брони: -5,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
26,67
Экономия при брони: -3,98 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,19
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,49
Экономия при брони: -0,93 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,68
Экономия при брони: -5,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,93
Экономия при брони: -3,42 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
45,22
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,65
Экономия при брони: -3,14 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,44
Экономия при брони: -3,30 грн