Киев
Метопролол (Metoprololum)

Метопролол (Metoprololum)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 372 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,42 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
20,37 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
35,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,42
Экономия при брони: -2,44 грн
22,98 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,29
Экономия при брони: -1,44 грн
38,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,51 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,18 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,56 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
37,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,26 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
26,19
Экономия при брони: -1,77 грн
24,42 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
45,67
Экономия при брони: -5,32 грн
40,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,40 грн
22,80 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,90 грн
38,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,14 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,90 грн
38,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
20,43 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,48 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,67 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
36,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,56 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,48 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,39 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,15 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
26,51
Экономия при брони: -1,55 грн
24,96 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,51
Экономия при брони: -2,49 грн
40,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,81 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,64 грн
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