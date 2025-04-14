Метопролол (Metoprololum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 267 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
17,50
Экономия при брони: -2,13 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
45,78
Экономия при брони: -5,45 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
26,27
Экономия при брони: -3,19 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
45,82
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
26,26
Экономия при брони: -3,20 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
45,80
Экономия при брони: -5,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,90 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,00
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,68
Экономия при брони: -1,95 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,11
Экономия при брони: -1,77 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
26,20
Экономия при брони: -3,13 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,20
Экономия при брони: -2,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80
Экономия при брони: -0,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,70
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,48
Экономия при брони: -1,16 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,94
Экономия при брони: -1,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,95
Экономия при брони: -1,63 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
45,26
Экономия при брони: -4,88 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,23
Экономия при брони: -1,22 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
45,17
Экономия при брони: -4,87 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,56
Экономия при брони: -2,52 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,95
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,40
Экономия при брони: -1,49 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,65
Экономия при брони: -2,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,60
Экономия при брони: -0,76 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,83
Экономия при брони: -2,24 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум