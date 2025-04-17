Киев
Метопролол (Metoprololum)

Метопролол (Metoprololum)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80
Экономия при брони: -0,20 грн
22,60 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,10 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,20 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80
Экономия при брони: -0,68 грн
22,12 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,47
Экономия при брони: -1,21 грн
39,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,50 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80
Экономия при брони: -0,20 грн
22,60 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,00 грн
39,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,20
Экономия при брони: -0,60 грн
22,60 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,00 грн
39,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,77
Экономия при брони: -2,62 грн
22,15 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
42,05
Экономия при брони: -3,13 грн
38,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80
Экономия при брони: -0,20 грн
22,60 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,70
Экономия при брони: -0,20 грн
39,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,39 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
35,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,11
Экономия при брони: -1,65 грн
22,46 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
41,98
Экономия при брони: -2,84 грн
39,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
21,87 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80
Экономия при брони: -0,20 грн
22,60 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,00 грн
39,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
7,62 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
23,69
Экономия при брони: -1,35 грн
22,34 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,53
Экономия при брони: -5,61 грн
38,92 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
22,80
Экономия при брони: -0,20 грн
22,60 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,50
Экономия при брони: -1,00 грн
39,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
36,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
25,64
Экономия при брони: -3,28 грн
22,36 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
44,71
Экономия при брони: -5,79 грн
38,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
39,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Метопролол таблетки 50 мг №30
Корпорация Артериум
24,73
Экономия при брони: -2,39 грн
22,34 грн
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
40,06
Экономия при брони: -2,42 грн
37,64 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Метопролол таблетки 100 мг №30
Корпорация Артериум
38,50 грн
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