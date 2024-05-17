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Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер, №60 - Одесса (56590) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
73,58
Экономия: -10,75 грн
62,83 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
66,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
68,99
Экономия: -11,04 грн
57,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -14,55 грн
57,95 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (2)
67,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (3)
67,99
Экономия: -10,04 грн
57,95 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
70,99
Экономия: -13,04 грн
57,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -16,55 грн
57,95 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
66,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
66,99
Экономия: -9,04 грн
57,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -14,55 грн
57,95 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
69,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -16,55 грн
57,95 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Тополевая, 26/1
Всего: упаковка (1)
70,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (3)
67,99
Экономия: -10,04 грн
57,95 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
74,10
Экономия: -2,22 грн
71,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Всего: блистер (2)
54,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (2)
67,99
Экономия: -10,04 грн
57,95 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (2)
66,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (3)
72,50
Экономия: -14,55 грн
57,95 грн