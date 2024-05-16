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Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер, №60 - Киев (56590) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
80,99
Экономия: -23,04 грн
57,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
63,75 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
81,90
Экономия: -16,83 грн
65,07 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
83,30
Экономия: -18,68 грн
64,62 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
90,60
Экономия: -27,43 грн
63,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
68,99
Экономия: -11,04 грн
57,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
80,64
Экономия: -2,42 грн
78,22 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
92,60
Экономия: -27,71 грн
64,89 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (1)
92,60
Экономия: -26,45 грн
66,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -16,55 грн
57,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: блистер (3)
77,52
Экономия: -2,33 грн
75,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (3)
84,50
Экономия: -26,55 грн
57,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -26,04 грн
57,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -14,55 грн
57,95 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
65,00
Экономия: -5,20 грн
59,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
80,64
Экономия: -2,42 грн
78,22 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
93,10
Экономия: -28,13 грн
64,97 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: капсулы (40)
70,29
Экономия: -10,28 грн
60,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
68,99
Экономия: -11,04 грн
57,95 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (3)
96,00
Экономия: -29,12 грн
66,88 грн