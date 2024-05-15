Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИПрочие препараты, применяемые при билиарной патологииРазличные препараты, включая комбинацииАртишока экстракт-ЗдоровьеЦены в аптеках

Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (56590) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
66,99
Экономия: -9,32 грн
57,67 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (3)
67,99
Экономия: -10,32 грн
57,67 грн
Ощад аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (2)
66,99
Экономия: -9,32 грн
57,67 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (3)
67,99
Экономия: -10,32 грн
57,67 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (3)
72,50
Экономия: -14,83 грн
57,67 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (2)
75,50
Экономия: -17,83 грн
57,67 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
66,80 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (1)
73,58
Экономия: -10,75 грн
62,83 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -14,83 грн
57,67 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1), блистер (3)
73,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: упаковка (1)
69,50
Экономия: -11,83 грн
57,67 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -14,83 грн
57,67 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (2)
77,50
Экономия: -19,83 грн
57,67 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (2)
66,99
Экономия: -9,32 грн
57,67 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
Всего: упаковка (1)
69,99
Экономия: -12,32 грн
57,67 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -14,83 грн
57,67 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (1)
69,99
Экономия: -12,32 грн
57,67 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -14,83 грн
57,67 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
72,00
Экономия: -12,60 грн
59,40 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -14,83 грн
57,67 грн