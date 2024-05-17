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Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер, №30 - Одесса (114398) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
87,91
Экономия: -2,56 грн
85,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (3)
100,84
Экономия: -13,67 грн
87,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
91,74
Экономия: -5,49 грн
86,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
113,50
Экономия: -31,18 грн
82,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 44 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2), блистер (1)
96,42
Экономия: -9,25 грн
87,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5)
101,50
Экономия: -19,18 грн
82,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2), блистер (1)
95,18
Экономия: -11,27 грн
83,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
90,55
Экономия: -2,65 грн
87,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
95,40
Экономия: -6,60 грн
88,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (4)
93,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
89,99
Экономия: -4,64 грн
85,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (3)
96,50
Экономия: -14,18 грн
82,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3)
92,59
Экономия: -5,59 грн
87,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: капсулы (10)
92,00
Экономия: -4,10 грн
87,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
96,50
Экономия: -14,18 грн
82,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (2)
101,50
Экономия: -19,18 грн
82,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
100,66
Экономия: -11,93 грн
88,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (2)
94,12
Экономия: -5,40 грн
88,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
99,20
Экономия: -10,40 грн
88,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (2)
97,04
Экономия: -8,30 грн
88,74 грн