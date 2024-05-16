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Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер, №30 - Киев (114398) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 431 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (4)
108,50
Экономия: -26,18 грн
82,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4), блистер (1)
90,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20), блистер (2)
94,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (11)
113,50
Экономия: -31,18 грн
82,32 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
129,70
Экономия: -38,07 грн
91,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (3)
101,85
Экономия: -6,06 грн
95,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (7), блистер (2)
93,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
103,33
Экономия: -3,76 грн
99,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (5), блистер (1)
101,44
Экономия: -16,85 грн
84,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (5)
101,50
Экономия: -19,18 грн
82,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: капсулы (20)
100,04
Экономия: -8,57 грн
91,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (4)
101,38
Экономия: -5,68 грн
95,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
114,66
Экономия: -3,44 грн
111,22 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
129,70
Экономия: -38,07 грн
91,63 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (2)
135,70
Экономия: -39,83 грн
95,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
95,11
Экономия: -3,64 грн
91,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (5)
99,76
Экономия: -6,98 грн
92,78 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (2)
135,70
Экономия: -39,15 грн
96,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (3)
90,52
Экономия: -5,88 грн
84,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (2)
103,99
Экономия: -21,67 грн
82,32 грн