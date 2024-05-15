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Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (114398) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5), блистер (1)
97,51
Экономия: -5,71 грн
91,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
95,10
Экономия: -3,75 грн
91,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
97,91
Экономия: -5,21 грн
92,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
94,50
Экономия: -12,18 грн
82,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
93,11
Экономия: -8,15 грн
84,96 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), блистер (2)
96,56
Экономия: -11,22 грн
85,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
102,46
Экономия: -18,65 грн
83,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
95,50
Экономия: -13,18 грн
82,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
97,59
Экономия: -12,63 грн
84,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
97,68
Экономия: -12,72 грн
84,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5)
95,25
Экономия: -11,33 грн
83,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), блистер (1)
94,24
Экономия: -8,86 грн
85,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), блистер (2)
94,82
Экономия: -9,47 грн
85,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (4)
94,04
Экономия: -6,14 грн
87,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), блистер (1)
99,23
Экономия: -15,32 грн
83,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1), блистер (2)
99,83
Экономия: -15,92 грн
83,91 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), блистер (2)
97,53
Экономия: -6,18 грн
91,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
92,83
Экономия: -8,92 грн
83,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3), блистер (1)
97,04
Экономия: -13,13 грн
83,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
92,69
Экономия: -9,65 грн
83,04 грн