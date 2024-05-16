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Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка в пачке, №20 - Львов (62203) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
112,20 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 43 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
116,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3), контурная ячейковая упаковка (1)
117,07
Экономия: -22,78 грн
94,29 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
94,43 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
122,50
Экономия: -16,56 грн
105,94 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
103,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (3)
93,50 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
121,09 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (3), контурная ячейковая упаковка (1)
129,80
Экономия: -24,40 грн
105,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
124,63
Экономия: -18,69 грн
105,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
124,62
Экономия: -18,68 грн
105,94 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (4)
102,72
Экономия: -9,29 грн
93,43 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
129,80
Экономия: -24,40 грн
105,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (7), контурная ячейковая упаковка (1)
123,82
Экономия: -29,50 грн
94,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
118,99
Экономия: -13,05 грн
105,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (6)
124,63
Экономия: -18,69 грн
105,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
124,63
Экономия: -18,69 грн
105,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
124,63
Экономия: -18,69 грн
105,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
115,50
Экономия: -9,56 грн
105,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
124,63
Экономия: -18,69 грн
105,94 грн