Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,59
Экономия при брони: -4,99 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,77
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,37
Экономия при брони: -2,56 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
56,88
Экономия при брони: -2,93 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,40
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
50,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
54,00
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,40
Экономия при брони: -2,20 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,10
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,49
Экономия при брони: -2,05 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,42
Экономия при брони: -2,05 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
58,40
Экономия при брони: -16,25 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,45
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
53,68
Экономия при брони: -4,62 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
58,97
Экономия при брони: -8,55 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,24
Экономия при брони: -8,23 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
59,01
Экономия при брони: -10,29 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,63
Экономия при брони: -5,47 грн