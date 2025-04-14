Одесса (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,85
Экономия при брони: -2,41 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,54
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
56,70
Экономия при брони: -5,75 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,39
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
58,50
Экономия при брони: -13,69 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,43
Экономия при брони: -4,84 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
56,38
Экономия при брони: -11,57 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,54
Экономия при брони: -5,95 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница