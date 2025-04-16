Николаев (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,88
Экономия при брони: -9,48 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
56,74
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,59
Экономия при брони: -7,67 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
59,70
Экономия при брони: -5,76 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,05
Экономия при брони: -0,95 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,63
Экономия при брони: -10,49 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
59,74
Экономия при брони: -11,79 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,96
Экономия при брони: -10,01 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
54,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,30
Экономия при брони: -2,10 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
54,20
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,74
Экономия при брони: -8,84 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,06
Экономия при брони: -8,11 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
58,59
Экономия при брони: -9,81 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,68
Экономия при брони: -4,46 грн