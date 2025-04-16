Киев
Фамотидин (Famotidinum)

Фамотидин (Famotidinum)

Николаев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 106 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,88
Экономия при брони: -9,48 грн
48,40 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
56,74
Экономия при брони: -4,05 грн
52,69 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
47,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -2,30 грн
53,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,59
Экономия при брони: -7,67 грн
49,92 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
59,70
Экономия при брони: -5,76 грн
53,94 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,47 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,64 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
49,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,63 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
48,10 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
53,20 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,05
Экономия при брони: -0,95 грн
27,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,63
Экономия при брони: -10,49 грн
47,14 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
59,74
Экономия при брони: -11,79 грн
47,95 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,96
Экономия при брони: -10,01 грн
47,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
54,30
Экономия при брони: -1,10 грн
53,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,30
Экономия при брони: -2,10 грн
53,20 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
54,20
Экономия при брони: -1,00 грн
53,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,74
Экономия при брони: -8,84 грн
48,90 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,06
Экономия при брони: -8,11 грн
49,95 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,72 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
49,44 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
17,60 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
58,59
Экономия при брони: -9,81 грн
48,78 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,68
Экономия при брони: -4,46 грн
50,22 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное