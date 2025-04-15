Львов (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
60,08
Экономия при брони: -10,28 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,95
Экономия при брони: -6,41 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,80
Экономия при брони: -4,30 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
0.7 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -4,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,32
Экономия при брони: -11,62 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
29,38
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
0.8 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
59,95
Экономия при брони: -11,16 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,83
Экономия при брони: -6,31 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
53,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,20
Экономия при брони: -4,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат