Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,66
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
50,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
54,00
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,99
Экономия при брони: -9,20 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,83
Экономия при брони: -7,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,67
Экономия при брони: -10,15 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
58,62
Экономия при брони: -8,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,54
Экономия при брони: -6,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
58,38
Экономия при брони: -9,59 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,43
Экономия при брони: -4,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,55
Экономия при брони: -7,36 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
56,39
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,86
Экономия при брони: -5,69 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,80
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,00
Экономия при брони: -3,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,55
Экономия при брони: -8,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,93
Экономия при брони: -7,53 грн