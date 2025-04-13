Харьков (адрес не указан)
Доступно в 386 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
29,39
Экономия при брони: -4,16 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,41
Экономия при брони: -5,68 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,13
Экономия при брони: -11,18 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
59,09
Экономия при брони: -5,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -1,50 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -1,50 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Первая аптека
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница