Киев
Фамотидин (Famotidinum)

Фамотидин (Famotidinum)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 386 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
52,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,80 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
52,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
52,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
50,60 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
51,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
29,39
Экономия при брони: -4,16 грн
25,23 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,41
Экономия при брони: -5,68 грн
50,73 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,90 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
52,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
49,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,13
Экономия при брони: -11,18 грн
46,95 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
59,09
Экономия при брони: -5,14 грн
53,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -1,50 грн
54,00 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,20
Экономия при брони: -1,70 грн
54,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
49,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -1,50 грн
54,00 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,60
Экономия при брони: -1,10 грн
54,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
52,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,86 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,78 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,48 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
49,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -1,50 грн
54,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,86 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
47,08 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,85 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
51,80 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
47,90 грн
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