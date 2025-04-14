Днепр (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
59,23
Экономия при брони: -10,44 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,27
Экономия при брони: -5,78 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
60,77
Экономия при брони: -11,98 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,31
Экономия при брони: -5,82 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
59,25
Экономия при брони: -7,27 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,10
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
53,70
Экономия при брони: -1,80 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,94
Экономия при брони: -9,15 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,00
Экономия при брони: -4,08 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
60,60
Экономия при брони: -11,82 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,15
Экономия при брони: -5,24 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,48
Экономия при брони: -8,69 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,55
Экономия при брони: -6,98 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
58,55
Экономия при брони: -9,76 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,60
Экономия при брони: -5,11 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,49
Экономия при брони: -8,90 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
58,44
Экономия при брони: -8,06 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
29,57
Экономия при брони: -5,16 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,74
Экономия при брони: -4,24 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
60,10
Экономия при брони: -11,29 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,67
Экономия при брони: -5,17 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
58,78
Экономия при брони: -9,93 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,41
Экономия при брони: -3,87 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница