Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,40
Экономия при брони: -1,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
52,34
Экономия при брони: -1,57 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,40
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
27,75
Экономия при брони: -0,85 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
60,01
Экономия при брони: -12,08 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,20
Экономия при брони: -8,65 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,40
Экономия при брони: -1,60 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,68
Экономия при брони: -5,09 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,05
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,40
Экономия при брони: -1,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
56,37
Экономия при брони: -8,44 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,68
Экономия при брони: -7,06 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,84
Экономия при брони: -8,98 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,90
Экономия при брони: -7,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,79
Экономия при брони: -8,94 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,11
Экономия при брони: -8,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат