Киев
Фамотидин (Famotidinum)

Фамотидин (Famotidinum)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,40
Экономия при брони: -1,60 грн
53,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
48,30 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
52,34
Экономия при брони: -1,57 грн
50,77 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
49,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,40
Экономия при брони: -1,60 грн
53,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
27,75
Экономия при брони: -0,85 грн
26,90 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
60,01
Экономия при брони: -12,08 грн
47,93 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,20
Экономия при брони: -8,65 грн
49,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,40
Экономия при брони: -1,60 грн
53,80 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,89 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,68
Экономия при брони: -5,09 грн
52,59 грн
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,05
Экономия при брони: -3,08 грн
53,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,40
Экономия при брони: -1,60 грн
53,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
56,37
Экономия при брони: -8,44 грн
47,93 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,68
Экономия при брони: -7,06 грн
49,62 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
55,50
Экономия при брони: -1,70 грн
53,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фамотидин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,85 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,84
Экономия при брони: -8,98 грн
48,86 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
56,90
Экономия при брони: -7,36 грн
49,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
49,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
57,79
Экономия при брони: -8,94 грн
48,85 грн
Фамотидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,11
Экономия при брони: -8,60 грн
49,51 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фамотидин таблетки 20 мг блистер №20
Киевмедпрепарат
49,50 грн
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