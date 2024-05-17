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Бенокси капли глазные 0,4 % контейнер-капельница 10 мл, №1 - Львов (50442) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
141,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
161,07
Экономия: -14,77 грн
146,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
128,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
135,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
135,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
131,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
131,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
135,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
135,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
141,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
135,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
155,80
Экономия: -25,00 грн
130,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
135,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
135,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
155,81
Экономия: -27,30 грн
128,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
158,87
Экономия: -30,36 грн
128,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
155,81
Экономия: -27,30 грн
128,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
135,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
154,50
Экономия: -25,99 грн
128,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
135,60 грн