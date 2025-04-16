Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
243,99
Экономия при брони: -12,25 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Новая Одесса, ул. Центральная, 204
44.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Очаков, ул. Первомайская, 38-А
48.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Снигиревка, ул. Суворова, 104
63.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Бажаемо здоровья
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
64.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Березовка, ул. Танасчишина, 61
86.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 5
93.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
97.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
98.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
98.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
105.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пироговская, 5
107.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
107.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
107.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
282,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
107.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks