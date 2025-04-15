Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Жидачов, пл. Свободы, 8
50.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Золочев, ул. Шашкевича, 2
63.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
65.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
72.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Борислав, ул. Ковалива, 46-Г
73.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Борислав, ул. Мицкевича, 3-А
75.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Горохов, ул. Хмельницкого Богдана, 22
91.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 23 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Владимир, ул. Ковельская, 6
114.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Тернополь, ул. Леси Украинки, 8-А
120.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Бучач, ул. Галицкая, 49
131.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Луцк, ул. Ковельская, 68
136.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Луцк, просп. Воли, 5/1
137.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
137.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Ковель, ул. Независимости, 57/70
160.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks