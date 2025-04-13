Киев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
235,80
Экономия при брони: -18,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
4.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
4.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
4.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 30
5.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks