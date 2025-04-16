Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
261,62
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-А
29.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Софиевка, ул. Независимости, 79
39.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
49.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
49.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 57
60.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 29/2
62.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 5
69.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 31
83.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188-А
84.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 87
86.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
92.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
102.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Суворова, 104
103.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Гоголя, 80-Ж
106.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
108.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks