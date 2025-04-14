Киев
Варфарекс® (Warfarex)

Варфарекс® (Warfarex)

Днепр (адрес не указан)
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Доступно в 7 аптеках в Днепр
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
272,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
275,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
6.5 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
280,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
282,64 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
7.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
179,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Славы, 45
9.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
264,88 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
9.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
279,80 грн
В городах рядом
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
26.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
271,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Сорочинская, 11-А
28.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
282,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
51.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
283,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Царичанка, ул. Центральная, 118-З
63.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
179,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
66.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
282,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 28-Б
71.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
289,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
72.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
287,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
77.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
255,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
77.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
261,07 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
78.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
276,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 57
92.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
256,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Софиевка, ул. Независимости, 79
93.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
273,96 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Сахновщина, ул. Южно-Вокзальная, 9
101.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
272,50 грн
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