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Варфарекс
®
(Warfarex)
Варфарекс
®
(Warfarex)
Чернигов
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Закроется в 19:00
Сновск, ул. Независимости, 2-А
57.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
282,84
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 21-В
64.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
260,23
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
259,62
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Носовка, ул. Центральная, 39
65.4 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
260,28
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1/1
104.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
245,83
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Дымер, ул. Революции Достоинства, 1
104.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
272,67
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Пуховка, ул. Центральная, 103-А
107.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
271,02
грн
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Закроется в 20:00
Батурин, ул. Ющенко, 19-А
111.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
274,04
грн
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Закроется в 21:00
Погребы, ул. Единства, 61
114.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
261,12
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Владимира Великого, 10
114.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
275,45
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 13
114.3 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
241,09
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
261,68
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
114.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
268,35
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 21
115.1 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
259,37
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Иванков, ул. Киевская, 30-А
115.2 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
261,48
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
116.6 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
270,76
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Мудрого Ярослава, 4
116.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
261,52
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 89-Б
117.7 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
273,68
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Милославская, 43
117.8 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
272,13
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Будищанская, 7-Г
117.9 км
Варфарекс® таблетки 5 мг контейнер №100
Grindeks
261,26
грн
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