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Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г, №1 - Запорожье (49896) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
34,07
Экономия: -6,07 грн
28,00 грн
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
33,21 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
34,26
Экономия: -2,86 грн
31,40 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
31,63
Экономия: -6,59 грн
25,04 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
28,91 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
34,08
Экономия: -5,98 грн
28,10 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
34,07
Экономия: -6,07 грн
28,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
26,94 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
34,07
Экономия: -6,07 грн
28,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
31,83
Экономия: -3,73 грн
28,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (4)
26,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
32,00
Экономия: -2,20 грн
29,80 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
31,64 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
28,90 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (8)
32,12
Экономия: -7,51 грн
24,61 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
30,60
Экономия: -7,05 грн
23,55 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
34,14
Экономия: -6,24 грн
27,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
30,56
Экономия: -2,71 грн
27,85 грн
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
26,64 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
27,05 грн