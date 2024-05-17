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Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г, №1 - Львов (49896) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
34,09
Экономия: -3,82 грн
30,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
27,26 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (5)
31,15
Экономия: -0,19 грн
30,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
30,99
Экономия: -3,83 грн
27,16 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (5)
33,34
Экономия: -5,27 грн
28,07 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
35,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
27,26 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (2)
35,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (6)
34,09
Экономия: -6,02 грн
28,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
34,08
Экономия: -6,01 грн
28,07 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
35,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
28,21
Экономия: -2,16 грн
26,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
33,21
Экономия: -8,33 грн
24,88 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (6)
31,10
Экономия: -3,03 грн
28,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
33,50
Экономия: -5,43 грн
28,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (11)
34,08
Экономия: -6,01 грн
28,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
28,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (4)
35,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
35,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
31,11
Экономия: -3,04 грн
28,07 грн