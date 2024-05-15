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Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (49896) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (16)
33,09
Экономия: -7,91 грн
25,18 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
32,17
Экономия: -6,99 грн
25,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
33,06
Экономия: -6,99 грн
26,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
27,32 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
31,54
Экономия: -3,73 грн
27,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
31,45
Экономия: -4,05 грн
27,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
28,90 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
29,45
Экономия: -2,27 грн
27,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
34,63
Экономия: -7,45 грн
27,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
32,33
Экономия: -4,52 грн
27,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
33,00
Экономия: -5,60 грн
27,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
27,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6)
33,03
Экономия: -5,61 грн
27,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (6)
32,07
Экономия: -4,90 грн
27,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (8)
31,84
Экономия: -4,66 грн
27,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (4)
32,03
Экономия: -4,85 грн
27,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (2)
27,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (4)
31,83
Экономия: -3,57 грн
28,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
28,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
33,72
Экономия: -6,55 грн
27,17 грн