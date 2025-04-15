Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1081,00
Экономия при брони: -173,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1072,00
Экономия при брони: -155,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1120,79 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
667,55
Экономия при брони: -27,51 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1131,30
Экономия при брони: -215,90 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
691,42
Экономия при брони: -87,36 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1142,93
Экономия при брони: -82,24 грн
1060,69 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
700,50
Экономия при брони: -174,30 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
616,00
Экономия при брони: -106,00 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1072,00
Экономия при брони: -155,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1076,91 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
616,00
Экономия при брони: -88,00 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1072,00
Экономия при брони: -162,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
706,80
Экономия при брони: -180,60 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1277,20
Экономия при брони: -360,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1091,42 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
706,34
Экономия при брони: -23,62 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1121,56
Экономия при брони: -37,51 грн
1084,05 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
696,30
Экономия при брони: -170,10 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1251,10
Экономия при брони: -334,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1019,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
649,21
Экономия при брони: -132,75 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1100,60
Экономия при брони: -185,54 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
639,40
Экономия при брони: -112,67 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1051,84
Экономия при брони: -143,84 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
650,01
Экономия при брони: -96,21 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн