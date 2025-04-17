Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
661,83
Экономия при брони: -112,44 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1228,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1075,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
678,00
Экономия при брони: -140,20 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1214,60
Экономия при брони: -287,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
656,67
Экономия при брони: -139,41 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1113,26
Экономия при брони: -192,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1060,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
728,10
Экономия при брони: -190,30 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1251,10
Экономия при брони: -324,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1088,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
696,30
Экономия при брони: -158,50 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1228,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
728,10
Экономия при брони: -190,30 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1251,10
Экономия при брони: -324,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
674,43
Экономия при брони: -157,17 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1105,73
Экономия при брони: -184,98 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1049,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
673,59
Экономия при брони: -143,14 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1228,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1028,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
700,40
Экономия при брони: -162,60 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1276,10
Экономия при брони: -349,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
614,46
Экономия при брони: -86,91 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1107,28
Экономия при брони: -186,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
645,46
Экономия при брони: -46,19 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1082,92
Экономия при брони: -161,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
728,10
Экономия при брони: -190,30 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1228,30
Экономия при брони: -301,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1114,71
Экономия при брони: -70,00 грн
1044,71 грн