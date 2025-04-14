Одесса (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1060,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1065,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1065,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1051,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
662,53
Экономия при брони: -92,68 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1096,52
Экономия при брони: -89,29 грн
1007,23 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
685,34
Экономия при брони: -124,56 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1177,55
Экономия при брони: -162,88 грн
1014,67 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1034,90 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
617,30
Экономия при брони: -89,93 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1219,98
Экономия при брони: -221,94 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1054,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
624,58
Экономия при брони: -97,21 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1176,53
Экономия при брони: -178,49 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
708,80
Экономия при брони: -179,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1251,10
Экономия при брони: -329,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1024,77 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1065,50 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
619,55
Экономия при брони: -59,26 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1083,95
Экономия при брони: -66,60 грн
1017,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
627,94
Экономия при брони: -100,57 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1182,56
Экономия при брони: -184,52 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
694,00
Экономия при брони: -165,10 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн