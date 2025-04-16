Николаев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1124,56
Экономия при брони: -142,25 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
694,00
Экономия при брони: -163,20 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1120,30
Экономия при брони: -199,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
645,54
Экономия при брони: -117,70 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1232,01
Экономия при брони: -311,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1096,98 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1191,30 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1009,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1056,95 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1028,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
696,30
Экономия при брони: -165,50 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
623,80
Экономия при брони: -96,38 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1104,05
Экономия при брони: -76,25 грн
1027,80 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
690,61
Экономия при брони: -163,19 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1161,33
Экономия при брони: -133,53 грн
1027,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
728,10
Экономия при брони: -197,30 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
628,47
Экономия при брони: -111,74 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1190,90
Экономия при брони: -235,26 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1058,84 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1034,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1147,44
Экономия при брони: -226,10 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
640,53
Экономия при брони: -61,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1146,28
Экономия при брони: -181,23 грн