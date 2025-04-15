Львов (адрес не указан)
Доступно в 239 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1087,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
654,88
Экономия при брони: -126,42 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1110,22
Экономия при брони: -144,96 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
694,00
Экономия при брони: -173,10 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1214,60
Экономия при брони: -306,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Пульс
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1087,00 грн
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
D.s.
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
694,00
Экономия при брони: -173,10 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1215,70
Экономия при брони: -307,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1251,10
Экономия при брони: -342,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
662,68
Экономия при брони: -145,06 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1200,45
Экономия при брони: -231,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
653,53
Экономия при брони: -97,87 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1208,56
Экономия при брони: -245,51 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
706,80
Экономия при брони: -185,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1276,10
Экономия при брони: -367,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
706,80
Экономия при брони: -185,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн