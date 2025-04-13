Киев (адрес не указан)
Доступно в 927 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1077,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1143,71 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1013,49 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1077,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1013,49 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
694,00
Экономия при брони: -162,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
728,10
Экономия при брони: -195,60 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
717,10
Экономия при брони: -153,99 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1077,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1147,27 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
830,63
Экономия при брони: -178,43 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1321,68
Экономия при брони: -283,91 грн
1037,77 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
659,27
Экономия при брони: -80,50 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1133,15
Экономия при брони: -126,92 грн
1006,23 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1066,05 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1119,82 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
734,30
Экономия при брони: -82,10 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1330,30
Экономия при брони: -285,74 грн
1044,56 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1145,86 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1056,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
654,84
Экономия при брони: -76,68 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1170,27
Экономия при брони: -249,17 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
728,10
Экономия при брони: -195,60 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1251,10
Экономия при брони: -325,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1037,00 грн