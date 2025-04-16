Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
728,10
Экономия при брони: -209,00 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1228,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
624,10
Экономия при брони: -106,52 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1204,91
Экономия при брони: -305,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1114,71 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
616,00
Экономия при брони: -105,00 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1094,00
Экономия при брони: -194,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
676,52
Экономия при брони: -36,44 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1121,81
Экономия при брони: -53,93 грн
1067,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1019,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
654,91
Экономия при брони: -133,17 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1104,89
Экономия при брони: -206,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
716,58
Экономия при брони: -185,83 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1219,25
Экономия при брони: -259,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1159,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
664,80
Экономия при брони: -134,05 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1120,27
Экономия при брони: -160,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
700,50
Экономия при брони: -181,40 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1251,00
Экономия при брони: -345,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
657,86
Экономия при брони: -127,11 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1092,23
Экономия при брони: -132,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1029,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1019,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
645,67
Экономия при брони: -101,80 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1089,30
Экономия при брони: -148,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
728,10
Экономия при брони: -209,00 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1228,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1066,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
622,97
Экономия при брони: -105,66 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1122,62
Экономия при брони: -221,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
709,04
Экономия при брони: -164,38 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1189,73
Экономия при брони: -288,14 грн