Днепр (адрес не указан)
Доступно в 287 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
661,66
Экономия при брони: -113,03 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1161,11
Экономия при брони: -191,47 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
674,98
Экономия при брони: -126,35 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1150,24
Экономия при брони: -251,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
748,33
Экономия при брони: -47,32 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1199,87
Экономия при брони: -198,90 грн
1000,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1128,07 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
728,10
Экономия при брони: -207,40 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1251,10
Экономия при брони: -342,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
706,80
Экономия при брони: -186,10 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1104,70
Экономия при брони: -196,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
709,92
Экономия при брони: -158,61 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1111,86
Экономия при брони: -128,17 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
660,30
Экономия при брони: -72,53 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1113,99
Экономия при брони: -147,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
694,00
Экономия при брони: -173,30 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1228,30
Экономия при брони: -319,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
704,28
Экономия при брони: -152,97 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1083,34
Экономия при брони: -99,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1087,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
654,10
Экономия при брони: -102,79 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1123,58
Экономия при брони: -139,89 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
666,49
Экономия при брони: -56,22 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1229,79
Экономия при брони: -291,94 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
626,64
Экономия при брони: -108,96 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1087,00
Экономия при брони: -98,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
718,22
Экономия при брони: -170,63 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1104,79
Экономия при брони: -116,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1065,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
702,51
Экономия при брони: -147,06 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1080,62
Экономия при брони: -96,83 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1118,98 грн