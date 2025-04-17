Киев
Терафлекс® (Theraflex)

Терафлекс® (Theraflex)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50
Экономия при брони: -255,20 грн
937,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
613,00 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1033,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
642,61
Экономия при брони: -19,28 грн
623,33 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
989,39
Экономия при брони: -29,68 грн
959,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
570,50 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
980,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
694,00
Экономия при брони: -161,10 грн
532,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
700,70
Экономия при брони: -167,80 грн
532,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
629,95
Экономия при брони: -108,71 грн
521,24 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1081,89
Экономия при брони: -175,86 грн
906,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
633,97 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1103,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
624,33
Экономия при брони: -103,70 грн
520,63 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1072,25
Экономия при брони: -166,66 грн
905,59 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
643,20 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1077,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
724,00
Экономия при брони: -191,10 грн
532,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
545,50 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
911,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
613,52
Экономия при брони: -92,57 грн
520,95 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1053,67
Экономия при брони: -147,64 грн
906,03 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
694,00
Экономия при брони: -161,10 грн
532,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
651,76 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1117,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
615,94
Экономия при брони: -95,92 грн
520,02 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1057,83
Экономия при брони: -78,87 грн
978,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
613,00 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1054,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
723,72
Экономия при брони: -139,03 грн
584,69 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1161,15
Экономия при брони: -100,46 грн
1060,69 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
601,00 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1033,00 грн
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