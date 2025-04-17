Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50
Экономия при брони: -255,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1033,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
642,61
Экономия при брони: -19,28 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
989,39
Экономия при брони: -29,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
694,00
Экономия при брони: -161,10 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
700,70
Экономия при брони: -167,80 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
629,95
Экономия при брони: -108,71 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1081,89
Экономия при брони: -175,86 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
693,90 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1103,27 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
624,33
Экономия при брони: -103,70 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1072,25
Экономия при брони: -166,66 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1077,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
724,00
Экономия при брони: -191,10 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
613,52
Экономия при брони: -92,57 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1053,67
Экономия при брони: -147,64 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
694,00
Экономия при брони: -161,10 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1192,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1117,39 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
615,94
Экономия при брони: -95,92 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1057,83
Экономия при брони: -78,87 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1054,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
723,72
Экономия при брони: -139,03 грн
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1161,15
Экономия при брони: -100,46 грн
1060,69 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Терафлекс® капсулы флакон №60
Байер
Терафлекс® капсулы флакон №120
Байер
1033,00 грн