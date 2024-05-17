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Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл с калибровочным шприцом и мерной ложкой, №1 - Одесса (748419) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
194,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
221,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
198,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
231,09
Экономия: -34,72 грн
196,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
210,59
Экономия: -28,35 грн
182,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
198,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
211,32 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
198,30 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
198,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
223,86
Экономия: -41,62 грн
182,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
198,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
198,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
198,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
183,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
198,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
198,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
198,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
178,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
207,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
198,30 грн